Miroslav Stoch: 'Geri Dönmekten Mutluyum'
Miroslav Stoch, PAOK TV'ye kulübe dönüşü hakkında konuşuyor. Stoch Slavia Prag'dan katıldı. Stoch, 2013 yılında bir sezonda kredisiyle harcadığı kulüpte olmanın mutluluğunu dile getiriyor.
Miroslav Stoch, PAOK TV'ye kulübe dönüşü hakkında konuşuyor. Stoch Slavia Prag'dan katıldı. Stoch, 2013 yılında bir sezonda kredisiyle harcadığı kulüpte olmanın mutluluğunu dile getiriyor.
Kaynak: Dugout
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