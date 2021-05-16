Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta
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Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta

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Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası çarpıcı bir itiraf geldi. Bir dönem siyah-beyazlıları da çalıştıran tecrübeli hoca Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde ben kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcı oldum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş için Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

"SERGEN YALÇIN'I ÖNERDİM"

Rumen basınına konuşan deneyimli teknik adam, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde ben kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcı oldum." ifadelerini kullandı.

DINAMO KIEV'DE BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi, Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı. Mircea Lucescu, bu görüşmenin sonrasında Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlük teklifini kabul etmişti. Tecrübeli hoca, Dinamo Kiev'de 3 kupa birden kazanarak kulübün de tarihine geçti. Sergen Yalçın, 2002-2003 yılında Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta 12 gol birden atmış ve zaferi getiren isimlerden olmuştu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.

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