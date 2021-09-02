Miralem Pjanic uçaktan fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı! Bosna-Hersekli yıldız gündemin zirvesinde

Beşiktaş'ın Barcelona'dan dünyaca ünlü orta saha Pjanic'i transfer etmesi siyah-beyazlı taraftarları sevince boğdu. Bosna-Hersekli yıldızın, İstanbul'a geleceği uçaktan paylaştığı fotoğraf sonrası taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaparak, deneyimli orta sahanın adını gündemin zirvesine taşıdı. Pjanic'in 22.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamasının ardından Miralem Pjanic transferinde de mutlu sona ulaşması taraftarını mest etti.

TARAFTARLAR TRANSFERLERE TAM PUAN VERDİ

İstanbul'a geleceği uçaktan fotoğrafını paylaşan Pjanic'e yönelik sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Bosna-Hersekli futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı. Transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların hepsine tam puan veren taraftarlar, Beşiktaş yönetimini kutladı. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Pjanic, 22.30'da İstanbul'da olacak.