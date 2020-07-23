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Minik ve yıldız atletler Kongre Kupası için koştu

Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Temmuz Erzurum Kongresi Kupası Yarışları yapıldı.

Minik ve yıldız atletler Kongre Kupası için koştu
23.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:30

Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Temmuz Erzurum Kongresi Kupası Yarışları yapıldı. Dereceye giren minik ve yıldız atletlere madalya verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı ve Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşlediği Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 23 Temmuz Erzurum Kongresi Atletizm Yarışları yapıldı. Atletizm Tartan Pisti'nde yapılan yarışlar minikler ve yıldızlar kategorisinde yapıldı. 60-100-200 ve 400 metre sprint yarışlarında minik ve yıldız atletler depar attı. Madalya mücadelesi veren atletlerin yarışı nefes kesti. Erzurum Valiliği öncülüğünde 23 Temmuz Erzurum Kongresi anısına yapılan atletizm yarışlarının startını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi. Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ile antrenörler İsmail Güzeloğlu ve Orhan Güngör'ün de izlediği yarışlarda dereceye giren sporculara madalya verildi. 23 Temmuz Kongre Kupası'nda madalya kazanan atletler büyük bir sevinç yaşadı.

Kongre Kupası'nda 100 Metre kızlarda Başak Karaca birinci olurken, Ezgi Yıldırım ikinci, Gökçenur Balcı üçüncü oldu. 60 metre minik erkeklerde Abdullah Güzeloğlu şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Yunus Balcı ikinci, Halis Doğun üçüncülüğü elde etti. Erkekler 100 metre yarışlarında Efe Nafızoğlu birincilik ipini göğüslerken, Berat Sucu ikinci, M. Bedirhan Doğan üçüncü sırada yer aldı. 200 metre erkeklerde Yasin Korkmaz birinci olurken, M. Miraç Aktaş ikinci, H. Arif Korkmaz üçüncü oldu. 400 metre erkeklerde Ali Osman Efe birincilik kürsüsüne çıkarken, A.Samet Erkan ikinci, Resul Köseoğlu üçüncülüğü elde etti. Yarışların ardından 60-100-200 ve 400 metrede dereceye girenlere madalya verildi. Sporcuların madalyaları GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile diğer davetliler tarafından verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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