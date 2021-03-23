MİNA Coin Nedir? MİNA Coin Yorum ve Grafiği!

MİNA (Mina Jetonu) coin nedir sorusu ile MİNA coin yorum ve grafiği araştırılıyor. MİNA coin, arz sınırı olmadan geliştirilen enflasyonist bir kripto para birimidir. Token sahipleri, herhangi bir kilitlenme veya bağlanma gerekmeden, enflasyonun orantılı kısmını almak için tokenlerini hisseye yatırabilir veya devredebilir.