MİNA Coin Nedir? MİNA Coin Yorum ve Grafiği!
23.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:25
MİNA (Mina Jetonu) coin nedir sorusu ile MİNA coin yorum ve grafiği araştırılıyor. MİNA coin, arz sınırı olmadan geliştirilen enflasyonist bir kripto para birimidir. Token sahipleri, herhangi bir kilitlenme veya bağlanma gerekmeden, enflasyonun orantılı kısmını almak için tokenlerini hisseye yatırabilir veya devredebilir.
MİNA COİN NEDİR?
Mina, arz sınırı olmadan geliştirilen enflasyonist bir kripto para birimidir. Token sahipleri, herhangi bir kilitlenme veya bağlanma gerekmeden, enflasyonun orantılı kısmını almak için tokenlerini hisseye yatırabilir veya devredebilir.
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