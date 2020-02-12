Mimarlar yeni fatura sistemi hakkında bilgilendirildi
Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin, mimarları, güncel konular ve değişen yönetmelikler hakkında bilgilendirme amaçlı düzenlediği Gelişim Seminerlerinin ilki, Mali Müşavir Serdar Selçuk'un 'Mimarlıkta Mali İşler' konulu sunumuyla gerçekleştirildi.
12.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:44
Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin, mimarları, güncel konular ve değişen yönetmelikler hakkında bilgilendirme amaçlı düzenlediği Gelişim Seminerlerinin ilki, Mali Müşavir Serdar Selçuk'un 'Mimarlıkta Mali İşler' konulu sunumuyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com