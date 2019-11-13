Mimarlar “Uzay mimarlığı” için yarışacak

13.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:23

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde, 'uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği' konularını ele alan toplam 30 bin lira ödüllü "Mars 2050: Yaşam alanı fikir yarışması" düzenlendi.