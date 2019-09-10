Milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 11'in fiyatı 699 dolar olarak belirlendi

10.09.2019 21:03

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11'i San Francisco'da düzenlenen lansmanında fiyatını açıkladı. iPhone 11'in piyasaya çıkış fiyatı 699 dolar olarak belirlendi.

APPLE ARCADE

Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.

APPLE TV PLUS

Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 dolar olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.

APPLE IPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

iPhone 11'in özellikleri açıklandı. Yeni telefonun adı beklendiği gibi iPhone 11. 6.1 inç ekrana sahip. Yeni çift kamerayla gelen iPhone 11'in iki kamerası da 12MP. Ayrıca ultra geniş ve daha çok alanı görüntülemenizi sağlıyor. Gelişmiş resim işleme, fotoğrafın farklı bölgelerine farklı geliştirmeler uygulanmasına olanak sağlıyor.

4K AĞIR ÇEKİM YAPABİLİYOR

Gece modu, "yeterince karanlık" olduğunda otomatik olarak devreye giriyor. Kameralar ayrıca 4K 60 fps video kayıt desteğine de sahip. QuickTake ise, deklanşör düğmesini basılı tutarak hemen video kaydetmeye başlamanızı sağlıyor. Ön kamera da 4K video kaydı ve ağır çekim yapabiliyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Yeni iPhone 11'in piyasa çıkış fiyatı olarak 699 dolar olarak belirlendi.