Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı
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Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı

20.02.2021 22:12 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:17
Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 mağlup etmesi ile EuroBasket 2022 finallerine gitmeyi garantiledi.

12 Dev Adam'ın beklediği sonuç Hollanda'dan geldi. EuroBasket 2022 D Grubu Eleme maçında Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57 mağlup etti.

Öğlen saatlerinde oynanan İsveç maçını 88-80 kazanan milliler, Hollanda'nın aldığı galibiyet sonrası grubu ilk 3 arasında bitirmeyi garantiledi ve elemelerin bitimine bir maç kala adını EuroBasket 2022'ye yazdırdı.

Türkiye, 22 Şubat pazartesi günü grup lideri Hırvatistan ile formalite maçına çıkacak.

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