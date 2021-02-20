Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı
20.02.2021 22:12 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:17
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 mağlup etmesi ile EuroBasket 2022 finallerine gitmeyi garantiledi.
12 Dev Adam'ın beklediği sonuç Hollanda'dan geldi. EuroBasket 2022 D Grubu Eleme maçında Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57 mağlup etti.
Öğlen saatlerinde oynanan İsveç maçını 88-80 kazanan milliler, Hollanda'nın aldığı galibiyet sonrası grubu ilk 3 arasında bitirmeyi garantiledi ve elemelerin bitimine bir maç kala adını EuroBasket 2022'ye yazdırdı.
Türkiye, 22 Şubat pazartesi günü grup lideri Hırvatistan ile formalite maçına çıkacak.