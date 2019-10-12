Milliler golden sonra asker selamı verdi!

12.10.2019 00:07

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, Andorra maçının ardından yine son dakikalarda sevinç yaşattı. Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşmasında da 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle galip gelmişti.

MEHMETÇİK'E SELAM OLSUN

Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.