Milliler, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı

16.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:32

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde son gün milli güreşçiler Süleyman Karadeniz altın madalya, Soner Demirtaş ise bronz madalya kazandı.

Türkiye, Roma'da grekoromen, serbest ve kadınlar kategorileri olmak üzere 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplamda 9 madalya kazandı.

Madalya kazanan milli güreşçiler şu şekilde: Grekoromende 1 gümüş madalya Kerem Kamal, 2 bronz madalya Selçuk Can ve Cenk İldem Kadınlarda 1 gümüş madalya Yasemin Adar, 1 bronz madalya Bedia Gün

Serbest Stilde 1 altın madalya Süleyman Karadeniz, 1 gümüş madalya Süleyman Atlı, 2 bronz madalya Haydar Yavuz ve Soner Demirtaş

Kaynak: DHA