Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Singapur'da ikinci turda
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Singapur'da ikinci turda

23.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:06
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Singapur'da ikinci turda

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, elemelerden geldiği ATP 250 turnuvası Singapore Tennis Open'da Mockizuki'yi iki sette geçerek ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, elemelerden geldiği ATP 250 turnuvası Singapore Tennis Open'da Mockizuki'yi iki sette geçerek ikinci tura yükseldi. Singapur'da düzenlenen sert zemin turnuvası Singapore Tennis Open'da elemelerin ilk turunda Amerikalı Evan King'i 6-2, 6-4, elemelerin final turunda ise İtalyan Matteo Viola'yı 6-2, 0-6, 7-6 yenerek adını ana tabloya yazdıran Çelikbilek, ATP elemelerini geçerek ana tabloya ulaşan Marsel İlhan'dan sonra 2'nci Türk raket oldu.

Altuğ ana tablo ilk turda 2019 Wimbledon Junior şampiyonu 17 yaşındaki Japon raket Shintaro Mochizuki ile karşılaştı. 56 dakika süren mücadelede Mockizuki'yi 6-0, 6-4 ile saf dışı bırakan Çelikbilek ikinci tura yükseldi. Bu sene ikinci, toplamda üçüncü ATP ana tablo galibiyetine ulaşan Altuğ, ikinci tur maçında dünya 46 numarası, turnuvanın 4 numaralı seri başı Alexander Bublik ile karşılaşacak. Çelikbilek, Kazak rakibi Bublik ile 2016'da üç ITF Future maçı oynamış ve birini kazanmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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