Milli tekvandocular Bulgaristan'da kota arayacak
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Milli tekvandocular Bulgaristan'da kota arayacak

Milli tekvandocular Bulgaristan'da kota arayacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

? Milli tekvandocular Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa kıta elemelerinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota elde etme mücadelesi verecek.

? Milli tekvandocular Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa kıta elemelerinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota elde etme mücadelesi verecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, başkent Sofya'da yarın başlayacak organizasyonda tatamiye çıkacak.

Türkiye, 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş ile Tokyo 2020'ye kadınlarda tam kadro kota almıştı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından düzenlenecek elemeler, 9 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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