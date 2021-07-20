Milli tekvandocu Işıl Zafer, olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda Avrupa şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikinciliği kazanan Işıl Zafer (17) Türkiye'yi olimpiyatlarda da temsil etmek istiyor.

Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda Avrupa şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikinciliği kazanan Işıl Zafer (17) Türkiye'yi olimpiyatlarda da temsil etmek istiyor.

Milli sporcu Zafer, 2015 yılında Antalya'da miniklerde Avrupa şampiyonu olarak ilk uluslararası derecesini kazandı.

Zafer, antrenörü Oğuzhan Tokgöz nezaretinde çalışmalarını sürdürerek 2016'da Bulgaristan'da yıldızlar Balkan şampiyonluğu, 2017'de Mısır'da yıldızlar dünya ikinciliği ve 2019'da gençler Avrupa ikinciliği elde etti.

Tekvandoda 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan Zafer, olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Işıl Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada 5 gün antrenman yaptığını söyledi.

Zafer, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmekten mutlu olduğunu belirterek, "Küçük yaşlarda bu spora başladım ve daha sonra şampiyonalara katıldım. İlk derecem Türkiye ikinciliğiydi. İlk uluslararası derecem ise Balkan şampiyonluğuydu. Daha sonra Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasına katıldım. 2 şampiyonada da gümüş madalya kazanarak ikinci oldum. Şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkamamak beni üzmüştü ama yine oraya kadar gelip ikinci olarak emeklerimin karşılığını almak güzeldi." dedi.

Bundan sonra daha da çok çalışarak olimpiyatlara katılmayı ve orada derece elde etmeyi hedeflediğini aktaran Zafer, "İnşallah 2024 olmazsa 2028'de güzel birincilikler kazanmak istiyorum. Kendimi formda tutmak için günde çift idman yapmak beni biraz yoruyor. Çalışmalara devam ediyorum. Her zaman daha iyisi olmak için yorulsam da kendimi zorlamaya devam ediyorum." diye konuştu.

Zafer, kadınların da bütün sporları yapabileceğini ve neler başaracağını göstermenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yaşıma kadar güzel dereceler elde ettim ve diğer gençlere de, kızlara da örnek olduğumu düşünüyorum. Herkesin genç yaşta tekvandoya veya başka sporlara adım atmasını istiyorum. Spora yeni başlayanlar yorulunca, maçlarda kaybedince sporu bırakmayı asla düşünmesinler. Ne kadar çok gayret edip ne kadar çok çalışırlarsa o kadar güzel dereceler elde edebilirler. Çok çalıştığınız zaman bir şekilde kürsüde yer alıp emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman