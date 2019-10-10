A Milli Takımımızdan Barış Pınarı Harekatı'na destek: Kahraman ordumuzun yanındayız

10.10.2019 19:01

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular sahaya "Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ İDMAN ÖNCESİ TOPLANTI YAPTI

Daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan antrenman toplantıyla başladı. Toplantı sonrasında futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmanın basına açık olan bölümünü tamamladı. Ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmanı tribünde takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de pankartın açıldığı anda milli futbolcuları alkışladı.

Kaynak: İHA