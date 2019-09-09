Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi!

09.09.2019 15:37

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Moldova karşılaşması için başkent Kişinev'e gitti. Türk vatandaşlar kafileyi çiçeklerle karşıladı.

Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu Türkiye lehine tezahüratlar yaptı. Takım kafilesi havalimanından erken çıktı ancak otobüs dışarıda bir süre bekletildi.

ŞENOL GÜNEŞ SİNİRLENDİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, otobüsün bekleme süresi artınca tepki gösterdi. Fanatik'in haberine göre;Güneş'in tepkisinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı güvenlik amiri ve diğer isimler devreye girince kriz çıkmadan otobüs hareket etti.

Havalimanındaki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.