Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı

Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli hala parasını almadı. Milli Piyango İdaresi internet sitesine koyduğu sayaçla talihlinin 1 yıllık zaman aşımı süresinin ne zaman dolacağını göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA SATILAN TAM BİLETE ÇIKTI

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 7615536 numaralı tam bilete çıktı. 70 milyon liralıkbüyük ikramiye İstanbul'da satılan bir bilete çıktı ancak talihli henüz ikramiyesini teslim almadı.

ALMAZSA HAZİNE'YE DEVREDİLECEK

Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi bir yıl olduğundan, talihlinin 31 Aralık 2019'dan önce biletini ibraz ederek ikramiyesi alması gerekiyor. Bu tarihten sonra alınmayan ikramiye de Hazineye devredilecek.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ SİTESİNE SAYAÇ KOYDU

Talihlinin parasını almaması üzerine Milli Piyango İdaresi internet sitesine sayaç koyarak, 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.