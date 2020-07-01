Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi ne zaman başlıyor? Sisal Şans nedir?
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Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi ne zaman başlıyor? Sisal Şans nedir?

Dünya standartlarında teknolojik altyapı ve şans oyunlarında uluslararası standartlarla buluşturacak olan Milli Piyango, Sisal Şan dönemini başlatıyor. Peki, Sisal Şans nedir? Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi ne zaman başlıyor?

Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi ne zaman başlıyor? Sisal Şans nedir?
01.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:30

Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Sisal Şans, Demirören Sisal Spa ortaklığı ile yeni dönemdeki ilk çekişişini gerçekleştirecek. Peki, Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi ne zaman başlıyor? Sisal Şans nedir?

MİLLİ PİYANGO'DA SİSAL ŞANS DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklama, "Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak."Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" şeklinde sonlandı.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Sisal Şans, 1926'da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyango'yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek" denildi.

SİSAL ŞANS NEDİR?

Sisal Şans Türkiye'de yerleşik Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ve İtalyan Sisal S.p.A'in ortaklığından doğmuştur. Sisal Şans Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısı ile bir taraftan sektöre getireceği yenilikler ile oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunarken diğer taraftan Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

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