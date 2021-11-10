Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu - Haberler
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Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk kanalında katıldığı Tarafsız Bölge programında Milli Muharip Uçağı'nın hangardan çıkacağı tarihi verdi. Uçağın motorunun 2023'te çalışacağını vurgulayan Kotil, "Bu demek ki gelecek sene bu uçak bitecek. 2022'de bitecek" dedi.

Türk Havacılık-Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan ile birlikte Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Kotil, F-16'ların yerini alması planlanan Milli Muharip Uçağı hakkında son bilgileri verdi.

Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023 tarihinde motorunun çalışacağını vurgulayan Temel Kotil, "Bu demek ki gelecek sene bu uçak bitecek. 2022'de bitecek demek" ifadelerini kullandı. 4 bin mühendisten şu anda bin tanesinin çalıştığını ancak gerek duyulması halinde tamamının çalıştırılabileceğini belirten Kotil, 2028'de seri üretime geçileceğini söyledi.

Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu

Öte yandan Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın 1980 teknolojisi olduğunu belirttiği F-6'lardan 1 buçuk kat daha güçlü olduğunu da aktardı.

Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" notunu düşmüştü.

Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu

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Emre İliksiz
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