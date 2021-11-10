Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu

Türk Havacılık-Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan ile birlikte Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Kotil, F-16'ların yerini alması planlanan Milli Muharip Uçağı hakkında son bilgileri verdi.

"2022'DE BİTECEK"

Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023 tarihinde motorunun çalışacağını vurgulayan Temel Kotil, "Bu demek ki gelecek sene bu uçak bitecek. 2022'de bitecek demek" ifadelerini kullandı. 4 bin mühendisten şu anda bin tanesinin çalıştığını ancak gerek duyulması halinde tamamının çalıştırılabileceğini belirten Kotil, 2028'de seri üretime geçileceğini söyledi.

"F-16'LARDAN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Öte yandan Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın 1980 teknolojisi olduğunu belirttiği F-6'lardan 1 buçuk kat daha güçlü olduğunu da aktardı.

İLK PARÇASINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" notunu düşmüştü.

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Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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