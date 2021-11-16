Milli maç ne zaman, saat kaçta? Maç neden geç başlıyor? Türkiye'nin maçı saat kaçta? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün A Milli takımımız gruptaki son maçını oynayacak. Peki, Milli maç ne zaman? 2021 Kasım ayı Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli maç arası hangi günler olacak? Maç neden geç başlıyor? Türkiye'nin maçı saat kaçta? Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
Nefesler tutuldu! Bugün Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerinde Karadağ ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz 4. maçına çıkacak. Peki, Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Milli maçlar arası ne zaman başlıyor? Karadağ - Türkiye Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar hangi gün oynanacak? Maç neden geç başlıyor? Maç geç mi oynanacak? Maç saat kaçta?=
Bu hafta 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 13 Kasım'da Cebelitarık ile Türkiye'de oynayacakken 16 Kasım'da ise Karadağ deplasmanına gidecek.
Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salı günü yani bugün akşam saat 22:45'de başlayacaktır. Maç TRT 1'de naklen verilecek.
Maç, Karadağ'da, Karadağ Stadyumu'nda oynanacak.
Normalde Dünya Kupası eleme maçları saat 20:00-22:00 arasında başlardı. Fakat bugün maç 22:45'de başlayacaktır. Maç neden geç başlıyor henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat maçı deplasmanda oynadığımız için saat farkından dolayı geç başlayacağı tahmin ediliyor. Kısacası maç bugün Türkiye saati ise 22:45 'de başlayacaktır. Ayrıca gruptaki diğer maçlar da aynı anda başlayacak. Yani Hollanda-Norveç maçı da saat 22:45'de başlıyor.
- Türkiye - Norveç : 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak
- Letonya - Türkiye : 11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak
- Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak
- Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak
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