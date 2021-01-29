Milli kayakçılardan Alp Disiplini FIS Yarışı'nda 7 madalya
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Milli kayakçılardan Alp Disiplini FIS Yarışı'nda 7 madalya

29.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:24
Milli kayakçılardan Alp Disiplini FIS Yarışı'nda 7 madalya

ALP Disiplini Milli sporcuları, Bulgaristan'da katıldığı iki uluslararası FIS organizasyonunda 7 madalya kazandı.

 ALP Disiplini Milli sporcuları, Bulgaristan'da katıldığı iki uluslararası FIS organizasyonunda 7 madalya kazandı. 

Bulgaristan'ın Brovest Kayak Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Ceren Reyhan Yıldırım, Sıla Kara ve Derin Berkin bronz madalya kazandı. Pamporova Kayak merkezinde yapılan FIS yarışmasında ise ilk gün Derin Berkin gümüş, Ceren Reyhan Yıldırım bronz, ikinci gün de Derin Berkin ve Ceren Reyhan Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu. 

Bulgaristan'da elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörleri kutlayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto," Alp Disiplini Uluslararası Yarışmada elde edilen bu madalyalar bizi çok mutlu etti. Amacımız uluslararası müsabakalarda ülkemizi layıkıyla temsil etmek. Bu amaç doğrultusunda tüm branşlarımızda çalışmalarımız sürmekte. Uluslararası kamplarımız ve yarışmalarımızı büyük bir titizlikle yapmaktayız. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

 


Milli kayakçılardan Alp Disiplini FIS Yarışı'nda 7 madalya
Milli kayakçılardan Alp Disiplini FIS Yarışı'nda 7 madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Musa Samur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:30:27. #1.14#
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