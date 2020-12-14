Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sergey Semenov'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'la altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 7-1 yenilen Osman Yıldırım, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Tamamlanan grekoromen müsabakaları sonucunda Türk güreşçiler, üç gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki