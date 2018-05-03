Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü, Arsenal'la Anlaşmak Üzere

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Milli Takım'ın genç yıldızlarından Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'le anlaşmak üzere olduğunu ve İngilizlerin oyuncunun genç takım bilgilerini istediğini söyledi.

"TRANSFER OLDUĞU AN PARA KAZANACAĞIZ"

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özkan, "Çağlar Söyüncü, Arsenal'le anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi. Transfer olduğu an oradan da para kazanacağız." açıklamasını yaptı.

2016'da Altınordu'dan Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer olan Çağlar bu sezon 25 maçta oynadı ve 1 gol attı.