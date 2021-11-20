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Milli ara sonrası gol şov! Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı

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Milli ara sonrası gol şov! Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı

Süper Toto Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-beyazlı ekip bu zaferle son 3 maçtaki 2. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Milli ara sonrası gollerle dönen Hatay, rakibini 3-1 mağlup etti.

HATAYSPOR, SÜPER LİG'DE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ayoub El Kaabi, 69. dakikada Ruben Ribeiro ve 84. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Paul Mukairu'dan geldi. Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 26'ya yükselterek ikinci sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

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