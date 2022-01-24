Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı - Haberler Spor
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Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı

Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-3 yenildi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-3 yenildi.

23 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda ligin birinci sırasında yer alan Alanya Belediyespor ile karşılaşan Milas ekibi, ilk seti 25-22 alırken diğer setleri 23-25, 14-25 ve 23-25 kaybetti. Milas Belediyespor, ligin 15'inci haftasında 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.00'te Konya Karatay Kongre Küçük Salonu'nda ligin 6'ncı sırasında Konya Büyükşehir Belediyesi deplasmanında galibiyet için mücadele edecek. - MUĞLA

Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Milas Belediyesi, voleybol, Pazar, Ocak, Spor, Haber

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