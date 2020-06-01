Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Sırp basketbolcu Milan Macvan, diz sakatlıklarından dolayı 30 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.

Sırbistan Milli Takımı eski kaptanı Milan Macvan basketbolu bırakma kararı aldı. Bu kararını sosyal medya hesabından açıklayan Macvan, yaşadığı diz sakatlıklarından dolayı profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdığı belirterek, kendisine katkılarda bulunan antrenörlere, takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür etti.

BASKETBOLUN İÇİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden 30 yaşındaki basketbolcu, bundan sonraki kariyerinde de basketbolun içinde olacağını söyledi.

Milan Macvan, kariyerinde Hemofarm, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Galatasaray, EA7 Emporio Armani ve Bayern Munih formalarıyla mücadele etti. Macvan ayrıca Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: İHA