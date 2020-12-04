Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz

Milan efsanesi ve kulübün sportif direktörü Paolo Maldini, sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'yla görüşmelerin sürdüğünü ve imza için doğru anı beklediklerini dile getirdi.

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, takımda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden Zlatan Ibrahimovic , Hakan Çalhannoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile ilgili konuştu.

İtalyan yönetici yaptığı açıklamada 3 oyuncu ile de planlanmış toplantıları olduğunu belirterek acele etmeden ilerlemek istediklerini söyledi.

Paolo Maldini

"DOĞRU ANI BEKLİYORUZ"

Maldini konuyla ilgili, "Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Acele etmiyoruz. Hepsiyle yenilemek istiyoruz ve görüşmeleri hiç bırakmadık. Doğru anı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.