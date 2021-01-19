Milan deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti
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Milan deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti

19.01.2021 00:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:50
Milan deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti

Serie A'nın 18. haftasında Milan, konuk olduğu Cagliari'yi Zlatan İbrahimovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti ligde liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Sardegna Arena'da oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Sakatlığını atlatarak sahalara yeniden geri dönen Zlatan Ibrahimovic, 7. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Milan 1-0'lık skorla tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Milan, Calabria'nın asistinde Zlatan Ibrahimovic'le farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde oyuna giren Saelemaekers 68'de sarı, 74'te ise kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sonrasında Cagliari oyuncu değişiklikleriyle gol aramasına rağmen bu isteğinde başarılı olamadı ve mücadele 2-0'lık Milan üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorun ardından Milan, 43 puana yükseldi ve Inter'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 14 puanda kaldı.

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