Milan'da Rebic ve Krunic'in Kovid-19 testleri pozitif çıktı
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Milan'da Rebic ve Krunic'in Kovid-19 testleri pozitif çıktı

06.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:03
Milan'da Rebic ve Krunic'in Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da futbolcular Ante Rebic ile Rade Krunic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da futbolcular Ante Rebic ile Rade Krunic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat golcü Rebic ile Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Krunic'e, bugünkü Juventus maçı öncesinde uygulanan moleküler testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

Rebic ve Krunic'te herhangi bir belirti olmadığı ancak iki ismin de konutlarında tecrit altında olduğu, durumlarına ilişkin yerel sağlık makamlarının bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Rebic ve Krunic'in testlerinin pozitif çıkması sonucunda takımın geri kalanının bugün ikinci bir testten geçirildiği ve tüm ekibin test sonucunun negatif olduğu kaydedildi.

Rebic ve Krunic, Juventus maçında yer almayacak.

Diğer yandan, Milan'ın rakibi Juventus'ta da Kovid-19'a yakalanan Alex Sandro ile Juan Cuadrado, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

İtalyan basınında, Sandro ve Cuadrado'dan sonra takımda pozitif vakaların artması durumunda siyah-beyazlılara seyahat yasağı gelebileceği haberleri çıkmasına karşın, Juventus takımı bu sabah maç için Milano'ya hareket etti.

Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta lider Milan, San Siro'da TSİ 22.45'te Juventus ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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