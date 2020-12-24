Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü
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Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü

24.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:43

İtalyan devi Milan, bu sezon çıktığı 16 maçta da 2 gol ve üstü gol bulmayı başardı. Kırmızı siyahlılar böylece 1948 yılında 15 maçla Barcelona'nın bu alanda elinde bulunduğu rekoru kırmış oldu.

Serie A'da son olarak Lazio'yu 3-2 mağlup eden Milan liderliğini sürdürürken önemli bir rekorun da sahibi oldu.

Ligde çıktığı son 16 maçta 2 ve üstü gol bulan Milan, Barcelona'nın 1948'den bu yana elinde bulundurduğu 72 yıllık rekoru kırdı. Bu sezon ligde çıktığı tüm maçlarda iki gol ve üstünde skor üreten Milan, geçen sezonun son iki haftasında da aynı başarıyı gösterdi. İtalyan ekibi bu alanda 16 maçlık seri yakalarken Barcelona'nın rekoru 15 maçtı.

LİGİN ZİRVESİNDE

Bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Stefano Pioli'nin ekibi toplam 32 gol bulurken topladığı 34 puanla zirvede yer alıyor.

Milan bu sezon ligdeki tek yenilgisiz takım olma unvanını da koruyor.

Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü
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