Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

14.10.2019 17:25

İtalyan basını, Fenerbahçe teklifini kabul etmeyen, Milan ve Torino takımları arasında sıkı transfer görüşmelerine rağmen takımında kalan Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Calciomercato, milli oyuncunun Ocak ayındaki transfer döneminde takımından ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.

Hakan, Milan formasıyla bu sezon 7 maçta 1 gol attı.

UEFA'DAN MEN KORKUSU

Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta asker selamı vererek sevinmesinin kulüp yönetimini rahatsız ettiği ve UEFA'dan men yeme ihtimalinin olduğu ifade edildi. Yaklaşık 22 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun iyi bir teklif karşısında satılma ihtimali çok yüksek.