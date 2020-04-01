Migros'tan bir ayda 3 bin 200 yeni istihdam Migros, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başlattığı istihdam seferberliği kapsamında bin kişiyi daha işe alacak.

Migros, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başlattığı istihdam seferberliği kapsamında bin kişiyi daha işe alacak.

Migros'un açıklamasına göre, şirket, başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45 bin kişilik çalışan ekibini daha da genişletiyor. Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros, verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor.

Sanal market operasyonları için 1200, mağazaları için 1000 yeni istihdam sağlayan Migros, toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros'un gelecek 10 gün içinde yapacağı 1000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı bir ayda 3 bin 200 kişiye ulaştıracak.

Migros Sanal Market böylece aile bütçesine katkı sağlayan ürünlerini Migros kalitesi ve temassız teslimatla daha fazla kişiye ulaştırmış olacak. İş başvuruları basvuru.migros.com.tr adresinden yapılabilecek.

Migros Sanal Market hizmet ağını genişletiyor

Migros Sanal Market, artan talebe hızla yanıt vererek müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak adına hizmet ağını yeni iller ve kanallarla da genişletiyor. Türkiye'nin en yaygın online gıda platformu olan Migros Sanal Market, Türkiye'nin 71 ilinde sunduğu hizmeti 81 ile hızla yaygınlaştırıyor.

Şirket, geçen hafta mağazadan teslim seçeneğini hayata geçirdi. Bu kapsamda web sitesi ya da uygulaması üzerinden gerçekleştirilen alışverişin ödemesini online olarak yapan müşteriler, istedikleri saat aralığında, seçtikleri mağazadan ürünlerini teslim alabiliyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında muhafaza ediliyor.

Kaynak: AA