Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı
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Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe'nin 2 sezondur farklı takımlara kiralık gönderdiği Micheal Frey, Sarı-lacivertlilerle bağlarını koparıyor. İsviçreli forvet, Belçika ekibi Standart Liege'le anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin bu transferden kasasına 2 milyon euro koyması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Waals Beveren'e kiraladığı Micheal Frey, Standard Liege'le anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda İsviçre'nin Zürih takımından 2.6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Michael Frey, Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'e transfer oldu. Ayrıca Kanarya'nın Frey transferinden 2 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.

Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı
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