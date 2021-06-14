Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin 2 sezondur farklı takımlara kiralık gönderdiği Micheal Frey, Sarı-lacivertlilerle bağlarını koparıyor. İsviçreli forvet, Belçika ekibi Standart Liege'le anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin bu transferden kasasına 2 milyon euro koyması bekleniyor.