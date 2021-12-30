Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye çıktı - Haberler
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Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye çıktı

Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıktı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi. Kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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