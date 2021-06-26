MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi
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MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi

MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademide Girişimcilik Zirvesi düzenledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademide Girişimcilik Zirvesi düzenledi. Zirve, Türkiye'de başarılı girişimci akademisyenleri konuk etmesi dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Akademide Girişimcilik Zirvesi, çevrimiçi olarak 300 kişilik yoğun katılımla gerçekleştirildi. Oturuma 300 kişi sınırından dolayı katılmayan izleyiciler ise Girişim Limanı youtube kanalından canlı olarak zirveyi takip etti.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, zirvenin açılış konuşmasında, girişimciliğin yeniliğe, büyümeye ve istihdama katkıda bulunduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yağcı, ayrıca bu zirvede başarılı girişimler için gereken pratik önerilerin gündeme gelmesini de arzuladığını dile getirdi. Yağcı; Akademide Girişimcilik Zirvesinde Mersin Üniversitesi nezdinde Genç Girişimci Merkezinin diğer üniversitelere öncülük ederek farkındalık oluşturmasının üniversitelerde gerçekleştirilen girişimcilik faaliyetlerine olumlu katkılar sunacağını ve girişimleri teşvik edeceğini belirtti.

MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu da akademi ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin etkin biçimde gerçekleştiğini ortaya koymak istediklerini ve Türkiye'nin 7 bölgesinde bulunan 9 farklı üniversiteden başarılı girişimci akademisyenleri zirvede ağırladıklarını dile getirdi. Akademide Girişimcilik Zirvesinde dijital girişimcilik ve sürdürülebilir girişimcilik gibi güncel başlıklara yer verdiklerini belirten Hıdıroğlu, bilim insanlarının gerçekleştirdiği girişimlerin başarı hikayelerini görünür kılarak onların gelecek nesillere rol model olmalarını sağlamak istediklerini ifade etti. Hıdıroğlu, böylece akademiye katkı sağlamayı ve yeni bir girişim kurmak isteyen veya girişimlerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde dönüştürme eğiliminde olan kişi ve kurumlara ilham ve rehber olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise TİM'in girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik kalkınma için ne derece önemli olduğuna dikkat çekti. TİM Başkanı Gülle, üniversite-sanayi iş birliğinin oldukça önemli olduğunu dile getirerek, gerek üniversiteler bünyesinde kurulan girişim merkezlerinin gerekse teknoparkların artmasının başarılı girişimlerin artmasında en temel faktör olduğunu söyledi. Akademide Girişimcilik Zirvesinin bu bağlamda girişimci akademisyenlerin başarı hikayelerine yer vererek girişimciliği teşvik etmede oldukça etkili olacağını inandığını belirten Gülle, bu fikri zirveye dönüştürerek hayata geçiren MEÜ Genç Girişimci Merkezi Müdürü Hıdıroğlu, Rektör Yardımcısı Yağcı ve davetleri için Mersin Üniversitesi ile Kanal Ekonomi ailesine teşekkür etti.

Zirvede, Kanal Ekonomi Başkanı Celal Toprak ve sektör temsilcileri de yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından zirve; Akademide Girişimcilik, Dijital Girişimcilik ve Sürdürülebilir Girişimcilik olmak üzere 3 farklı oturumla devam etti. - MERSİN

MEÜ Girişim Limanı, Türkiye'nin ilk 'Akademide Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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