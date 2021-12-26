Metin Diyadin: "Sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada" - Haberler Spor
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Metin Diyadin: "Sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligdeki sıralamayı maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" dedi.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligdeki sıralamayı maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirmek lazım. Rüzgarın iki takım için de etkisi vardı. Oyuna iyi başlayamadık. İki gol yedik, geriye düştük. Maçın ikinci yarısında tek kale oynadığımız, pozisyonları kaçırdığımız bölümler oldu. Hakem gözünün önündeki tekmeyi görmedi ve sarı kart göstermedi. Daha önce de bizim maçımızı yönetti. Tekrar bizim maça verildi. Zorla herhangi bir şey olmaz. Ligdeki sıralamayı da maalesef ne oynarsak oynayalım bizlerin belirleyemeyeceği ortada" diye konuştu. - İSTANBUL

Metin Diyadin: Sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada

Metin Diyadin: Sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada

Metin Diyadin: Sıralamayı bizlerin belirleyemeyeceği ortada

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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