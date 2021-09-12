MKE Ankaragücü maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Milli maç arası kadroya katılan oyuncularla bir istikrar tutturmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Gençlerbirliği, 2-0 mağlup olan taraf oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Milli maç arasında hem katılan oyuncular hem önceki hataları giderme yoluna gittik. Bunlar hem oyun formatında hem de bölgesel olarak değişikliğe gitmek zorundaydık. Daha önceki haftalarda pozisyon üretmede ve önde oynamada sıkıntılar vardı. Milli maç arası kadroya katılan oyuncularla bir istikrar tutturmak istiyoruz. Ancak adam paylaşımı vermemize rağmen duran toptan yediğimiz gol tüm dengeleri bozdu. Ardından oyuna ortak olmak istedik fakat ikinci golde gelince maçı çevirmek zorlaşsa da zaman zaman oyuna özellikle üçüncü bölgeye gitmeye çalıştığımızda üretmede sıkıntılar oldu. Bu doğrultuda da kadro tercihinde iki forvet oynadık ve yediğimiz basit goller maça ortak olmamızı engelledi. Dört maç oynadık üçü mağlubiyet, tam olmasa da bu oyun formatı ile ligdeki diğer takımlara karşı daha üstün oynanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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