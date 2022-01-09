Metaverse arsa nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'den arsa alma!

Metaverse arsa nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Facebook , Ekim 2021'de şirket adını Meta olarak değiştirene kadar "Metaverse" bir ev terimi haline gelmedi. O zamanlar şirket, metaverse vizyonunu oluşturmak için teknolojilere gelecek yıl boyunca 10 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu.

METAVERSE NEDİR?

Meta veri deposu kavramı yeni değil. İlk olarak 1992 tarihli Snow Crash romanında tanımlanmıştır. Birkaç şirket daha sonra konsepte dayalı çevrimiçi topluluklar geliştirdi, özellikle de 2003'te piyasaya sürülen Second Life.

Metaverse'de insanlar kendilerini temsil etmek, birbirleriyle iletişim kurmak ve sanal olarak topluluğu oluşturmak için avatarları kullanırlar. Meta veri tabanında, dijital para birimi, giysi veya video oyunları söz konusu olduğunda silahlar ve kalkanlar ve diğer birçok öğe satın almak için kullanılır. Kullanıcılar ayrıca bir sanal gerçeklik kulaklığı ve denetleyicileri kullanarak akıllarında hiçbir amaç olmadan eğlence için meta veri tabanında sanal olarak seyahat edebilirler.

METAVERSE ARSA NEDİR?

Bu yıl milyonlarca dolar değerindeki birkaç emlak anlaşması, ' metaverse ' kelimesini dilimizin ucuna getirdi. Metaverse deposu, kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları kullanarak keşfedebilecekleri sanal bir dünyadır. Oyun oynamanın ötesine geçer ve ziyaretçilerin sanal olarak etkileşime girmesine ve çeşitli aktiviteleri gerçek zamanlı olarak deneyimlemelerine olanak tanır. Uzmanlar, metaverse'in şimdi 1 trilyon dolarlık benzersiz bir gelir fırsatını temsil ettiğine inanıyor.

NASIL ALINIR?

Adım 1: Bir kripto cüzdanı oluşturun (herkes için ortaktır)

Adım 2: Seçtiğiniz platformda bir hesap açın

Meta veri deposu jetonları satın alın: Bu jetonları temin etmenin en kolay yolu, WazirX veya CoinDCX gibi kripto borsalarına gitmek ve jetonları doğrudan satın almak için para birimi yüklü cüzdanınızı kullanmaktır. En çok aranan meta veri deposu belirteçleri arasında, Decentraland meta veri deposunun yerel para birimi olan MANA; Sandbox meta veri deposunun para birimini SAND ve Axie Infinity meta veri deposunun yerel para birimi olan AXS.

Oyun içi NFT'leri/kendi sanal arazinizi satın alın: Satın almak istediğiniz oyunda bir hesap oluşturmanız ve kripto cüzdanınızı onların hesabına bağlamanız gerekir. Örneğin, sanal gayrimenkul için Decentraland'da , karakterler ve arazi parselleri için Axie Infinity'de, sanatsal yaratımlar satın almak/satmak için Sandbox'ta oturum açın .

Kolaylık sağlamak için tüm NFT'lere tek bir ortak pazarda erişmek istiyorsanız OpenSea ile bir hesap oluşturabilirsiniz.

Adım 3: Satın almak istediğiniz NFT'yi seçin ve ödemeyi yapın

METAVERSE ARSA NASIL SATILIYOR?

Kullanıcıların, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini (sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklik vs.) kullanarak 3 boyutlu şekilde yer alabileceği bu sanal evrenin, iş toplantılarından eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması hedefleniyor.

Yılın son günlerinde arsa satışıyla da gündeme gelen metaverse'de, Sandbox, Ovr gibi birçok metaverse platformunda milyon dolarlık parsel alımları gerçekleştirildi. Metaverse adı verilen bu sanal toplumsal düzleme ilk giriş yapan şehir ise Seul oldu.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünya haritasının toplumsal bir düzlem olarak kullanıldığı bazı metaverse evrenlerinde, insanlar meydanları, kültürel binaları, ibadet alanlarını bile satın aldı.

METAVERSE'ÜN EN POPÜLER SİTELERİ

Decentraland:

The Sandbox

Somnium Space

OVR

SuperWorld

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