Mesut Özil, yakın arkadaşını Fener'e getirmek için devrede! Sead Kolasinac için ilk temas kuruldu

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından sol bek arayışı hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönem yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac için resmi girişimlere başladı. Bu transferin mutlu sonla bitmesi için Mesut Özil'in de devreye girdiği ve Bosna-Hersekli futbolcuyla telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sezonun başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler de peş peşe kadro dışı kararları geldi. Özellikle Caner Erkin'in sürpriz bir şekilde kadro dışı kalmasının ardından yeni sol bek arayışları hız kazandı. Bu doğrultuda Fenerbahçe ilk hedef olarak Arsenal'den Sead Kolasinac'ı gündemine aldı.

MESUT ÖZİL, KOLASINAC'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Bosna-Hersekli futbolcu için resmi girişimlere başladı ve futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kolasinac'ın son durumunu Mesut Özil'e soran Fenerbahçe yönetimi, Alman asıllı Türk futbolcudan yakın arkadaşı ile ilgili olumlu referans aldı. Mesut Özil'in de Kolasinac ile Fenerbahçe için telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.