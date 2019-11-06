Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı - İkinci sanık da suçunu itiraf etti: 'Kol...

06.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:40

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunma suçundan yargılanan sanıklardan Jordan Northover, mahkemede suçunu itiraf etti.

Jordan Northover, Ashley Smith'le birlikte, iki futbolcunun kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduklarını söyledi.

Smith de daha önce mahkemede suçunu itiraf etmişti.

26 yaşındaki Northover ve 30 yaşındaki Smith'in cezaları henüz açıklanmadı.

Dava, İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow Kraliyet Mahkemesi'nde görülüyor.

Türk lokantasına sığınmıştı

25 Temmuz'da Jordan Northover ve Ashley Smith, motosikletle Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin de içinde bulunduğu otomobili takip etmiş, Kolasinac araçtan inerek maskeli ve bıçaklı saldırganları uzaklaştırmaya çalışmıştı.

Mesut Özil ise bir Türk lokantasına sığınmıştı.

Olay sonrası Özil ve Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in bu sezonki ilk lig maçında kadroya alınmamıştı.