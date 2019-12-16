Mesut Özil - Uygur paylaşımı sonrası Arsenal'in yıldızına Çin'de tepki: 'Gözümüzde pis bir karınca...

16.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:05

Çin'deki Arsenal taraftarları Mesut Özil'in, Pekin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto ettiği Instagram paylaşımından sonra takımın formalarını yaktı. Bazı taraftarlar, Arsenal'in Özil'le sözleşmesini iptal etmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı ve Özil'in "sahte haberlerle yanıltıldığı" savunuldu.

Türk asıllı Alman oyuncu, Cuma günü yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" demişti.

Mesut Özil'in bu mesajı Arsenal'in çok popüler olduğu Çin'de öfke dalgası yarattı.

Londra kulübünün Manchester City ile Pazar günü oynadığı karşılaşmanın canlı yayını devlet televizyonu CCTV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Pekin yönetimine yakın Global Times gazetesinin başyazısında da, 31 yaşındaki oyuncunun "palyaçoluk" yaptığı ve bu paylaşımın ciddi sonuçları olacağı iddia edildi.

Çin hükümetinin, Özil'in yorumu nedeniyle Premier Lig'e ya da Arsenal'e yaptırım uygulayabileceğinden söz ediliyor.

Özil'le ilgili haberlere yer vermeme kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve Mesut Özil'i Şincan eyaletini ziyaret etmeye davet etti.

Sözcü Shuang, bu bölgede yaşayan ve çalışan insanların huzurlu bir hayat sürdüğünü iddia etti.

Özil'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşım bu platformdaki bazı Çinli taraftarların da tepkisini çekiyor.

Instagram'da bir Arsenal taraftarı "Arsenal taraftarlarının son iki günde neler yaşadığını bilemezsiniz. Bir zamanlar sevdikleri bir kulüp ve idollerinin nasıl dedikodu yaymaya başladığını anlamaya çalışıyorlar. Çin'e saldırırsan, gözümüzde pis bir karınca kadar değerin kalmaz" dedi.

Başka bir kullanıcı ise Özil'e tepkisini şöyle dile getirdi:

"Çinli bir futbol taraftarı olarak büyük düş kırıklığına uğradım. Neden sadece futboluna bakmıyorsun? Kamunun gözü önündeki bir figür olarak ne söylediğine dikkat etmelisin ve sonuçlarını bilmelisin."

Özil'in forması yakıldı

Özil'in Çin'in Twitter'ı sayılan paylaşım sitesi Weibo'da 4 milyondan fazla takipçisi var.

Futbolcunun Weibo'daki resmi hesabının adı "272". Bu sayı Çince Özil'in adı gibi okunuyor.

Weibo'da bir kullanıcı, Özil'in formalarını yaktığı bir video yayımlarken, başka kullanıcılar da aynı şeyi yapacaklarını söyledi.

Arsenal'in "Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur" açıklaması, Çin'deki öfkeyi dindirmedi. Şanghay merkezli The Paper sitesine göre, bazı futbol taraftarı siteleri bundan böyle Özil'le ilgili haberlere yer vermeme kararı aldı.

Bir futbol simülasyon oyunu şirketi Özil'le ilgili içerik üretmeyeceğini açıkladı.

Çin Futbol Birliği, Özil'in yorumunun "kabul edilemez olduğunu ve Çinli hayranlarının kalbini kırdığını" duyurdu.