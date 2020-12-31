Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek

31.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:59
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek olan ve piyasa fiyatı 3 milyon euroyu aşan yeni otomobilinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiliz futbol kulübü Arsenal'in Türk kökenli yıldızı Mesut Özil, Instagram hesabından "yakında" diyerek dünyanın en pahalı otomobillerinden Mercedes AMG One'ın fotoğrafını paylaştı.

Formula 1'deki araçların hızında, 1000 beygirlik süper hızlı ve lüks aracın Almanya satış fiyatı, vergi hariç 2 milyon 750 bin euro.

Vergileriyle 3 milyon euroyu (27 milyon TL) aşıyor ve araç 2021'de piyasaya sürülecek. Sadece 275 tane üretilecek aracın fikir babası ise ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton.

Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek

ÜNLÜ PİLOTLAR SATIN ALIYOR

Süper hızlı araçtan eski Formula 1 pilotları Nico Rosberg, David Coulthard ile Mercedes'in mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton da ısmarladı.

Arsenal'da yedek kalan ama yıllık 21 milyon euro'luk kazancıyla dünyanın halen en çok kazanan futbolcularından biri olan Mesut Özil, lüks araba merakıyla biliniyordu.

Haber Yorumları (4)
NÖBETÇİ YORUMCU: Mesut arabaya LPG taktır fena yakar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
6.FİLO: Mesut ben sana pahalı arabaya binemezsin demedim, adam olamazsın dedim. Sen de dediğime geldin.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
CİMBOMLU: sanki arabasi hic yok kimbilir kactane garaji var ama göz doymuyor iste, keske o parayi Afrikada ki cocuklara versen de sevap islesen Mesut sana daha cok yakisirdi.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Ryan Babel Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:32:22. #1.15#
title