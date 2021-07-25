Mesut Özil rahatsızlandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sabah Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanları yapan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in rahatsızlanması can sıktı. Yıldız futbolcunun bağırsak enfeksiyonu yaşadığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başlandı.
YARIN GENÇLERBİRLİĞİ
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mesut Özil'in bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.