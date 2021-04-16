Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'e formayı giydirmek için Mesut Özil'i devreye soktu. Dünyaca ünlü yıldızlarla telefonda görüşen Özil, Fenerbahçe hakkında sorulan soruları tek tek yanıtlayarak olumlu bir tablo çizdi.

Gelecek sezon Avrupa arenasında oynama planları yapan Fenerbahçe, hücum ve savunmasını kalitesini ispatlamış dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler usta golcü Oliver Giroud ve yıllardır Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

BOATENG İÇİN DEVREDE

Takvim'in haberine göre yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Jerome Boateng için Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mesut Özil kozunu da devreye soktu.

TELEFONDA TEK TEK CEVAPLADI

Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi. Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. F.Bahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.

OLIVIER GIROUD BOMBASI

Sarı-lacivertliler, Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çalışacak. Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak. Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Chelsea'de forma şansı bulamayan Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı ve 4 gol attığı Premier Lig'de son maçına 28 Şubat'ta çıktı. Teknik direktör Tomas Tuchel'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 1.92'lik oyuncunun 5 sezon Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil'den dolayı da Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı ifade ediliyor.