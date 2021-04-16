Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'e formayı giydirmek için Mesut Özil'i devreye soktu. Dünyaca ünlü yıldızlarla telefonda görüşen Özil, Fenerbahçe hakkında sorulan soruları tek tek yanıtlayarak olumlu bir tablo çizdi.

Gelecek sezon Avrupa arenasında oynama planları yapan Fenerbahçe, hücum ve savunmasını kalitesini ispatlamış dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler usta golcü Oliver Giroud ve yıllardır Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

BOATENG İÇİN DEVREDE

Takvim'in haberine göre yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Jerome Boateng için Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mesut Özil kozunu da devreye soktu.

TELEFONDA TEK TEK CEVAPLADI

Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi. Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. F.Bahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.

OLIVIER GIROUD BOMBASI

Sarı-lacivertliler, Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çalışacak. Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak. Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Chelsea'de forma şansı bulamayan Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı ve 4 gol attığı Premier Lig'de son maçına 28 Şubat'ta çıktı. Teknik direktör Tomas Tuchel'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 1.92'lik oyuncunun 5 sezon Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil'den dolayı da Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı ifade ediliyor.

Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar Ebru Şallı Hande Erçel
Spor Ryan Babel Cenk Tosun Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:28:28. #1.15#

title