Mesut Özil maç sonunda Ljungberg'e Türkçe küfür etti!

06.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:06

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Emirates'te Brighton & Hove Albion'a 2-1 yenildikleri maçın ardından geçici menajer Freddie Ljungberg'e çok öfkelendi. Maç içerisinde de takım arkadaşlarına yeterince konsantre olamadıkları için zaman zaman tepkisini gösteren Mesut, maç sonunda, "S..tir, s..tir, s..tir" diyerek soyunma odası tüneline girdi. Takım arkadaşı Matteo Guendouzi'nin tüm yatıştırma çabalarına karşın Mesut'un öfkesi dinmedi. Maçtan sonra Mirror'a konuşan Mesut, "Ne dediğimi tam olarak hatırlamıyorum. Biraz maç içerisindeki ruh haliyle alakalı bir durumda. Gerçekten ne dediğim hiç aklımda kalmamış." ifadelerini kullandı.

"MESUT HER ŞEYİNİ VERDİ, OLMADI"

Mesut'un öfkesi ve tepkisiyle ilgili gelen soruya Arsenal'in geçici menajeri Ljungberg ise, "Maçtan sonra böyle şeyler hissedersiniz. Bunun saha içerisinde kalması gerekiyor. Maç şu an bitti, elden bir şey gelmez. Mesut'ta da alınan sonucun hayal kırıklığı vardı. Maç boyunca elinden geleni yaptı, çok koştu, her şeyini verdi ama olmadı. Bu nedenle aşırı derecede üzgündü. Bunu soyunma odasında da gördük." dedi. Arsenal, oynadığı son 9 maçı kazanamadı ve Premier Lig'de 10. sıraya kadar indi.

(Sporx)