Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor
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Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

04.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:06

Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının 66. dakikasında Fredy ile girdiği mücadelede yerde kalan Mesut Özil sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etmişti. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun yırtık ve ödeme bağlı olarak en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Antalyaspor maçının 66. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sakatlığının durumu belli oldu.

EN AZ 1 AY YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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