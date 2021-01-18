Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
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Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı

18.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:18

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil'in özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelmesi Beyaz TV'de spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yı çılgına çevirdi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e seslenen Rasim Ozan Kütahyalı, "Adamlar sürekli indirip kaldırıyor, biz neyi kaldıracağız? Biz de kaldıralım. Ben de Aytaç Kara'yı Esenler Otogarı'ndan alacağım. Ekrem İmamoğlu ücretsiz yapsın bize İETT ile alacağım Aytaç Kara'yı" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
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