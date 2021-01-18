Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e seslenen Rasim Ozan Kütahyalı, "Adamlar sürekli indirip kaldırıyor, biz neyi kaldıracağız? Biz de kaldıralım. Ben de Aytaç Kara'yı Esenler Otogarı'ndan alacağım. Ekrem İmamoğlu ücretsiz yapsın bize İETT ile alacağım Aytaç Kara'yı" ifadelerini kullandı.