Mesut Özil imzalı çubuklu formalar toplam 36 bin euroya alıcı buldu

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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası gerçekleşen imza töreninde özel hazırlanan ve Özil'in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro'ya satıldı. Yıldız futbolcu böylece, 13 bin euro ile bir önceki rekorun sahibi Neymar'ı geçmiş oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve Özil'in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro'ya satıldı. Özil'in imzaladığı çubuklu forma, şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı.

Özil'in imzaladığı çubuklu forma 26 bin Euro, gold forma 4 bin 800 Euro ve lacivert forma 5 bin 250 Euro'ya alıcı buldu.

Mesut Özil'in imzaladığı, ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı.

NEYMAR'I GERİDE BIRAKTI

Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin euroya satılan PSG formasına aitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı