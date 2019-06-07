Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

ÇİFTİ TEBRİK EDEREK AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi. Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı. Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.

MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTMİŞTİ

Mesut Özil az önce de davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Amine Gülşe'yi evinden davullu zurnalı bir şekilde çıkarmıştı. Güzelliğiyle büyüleyen Amine Gülşe'nin davul zurna eşliğinde oynadığı anlar ise kameralara yansımıştı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENMİŞLERDİ

Hayatlarını birleştiren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin dün akşam gerçekleşen kına töreni sosyal medyaya damga vurmuştu. Özil ve Gülşe Ankara'nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlenmişti.