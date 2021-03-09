Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz

Fenerbahçeli Mesut Özil'e benzerliği ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Zonguldaklı Mustafa Barut, "Mesut Özil ile gurur duyuyorum. Bir araya gelip fotoğraf çektirmek istiyorum. Maçlarda Mesut Özil'in yerine beni koysa kimse anlamaz. Buradan sesleniyorum onun yerine beni alın, kimse anlamaz" dedi.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil dünya gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yer alırken, Zonguldaklı Mustafa Barut da Özil'e olan benzerliği ile sosyal medyada ilgi gördü.

VİDEOLAR İLE GÜNDEME GELDİ

Mesut Özil ile hemşehri olan Barut, sosyal medyaya attığı videodan sonra bir anda sosyal medyanın gündemine geldi ve kullanıcılar tarafından en çok konuşulan kişiler arasına girdi.

"ÖZİL'E BENZEMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Özil ile benzerliği nedeniyle herkesin kendisiyle video ve fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen 21 yaşındaki Barut, "Mesut Özil'e benzemekten gurur duyuyorum. Bir sosyal medya hesabı açtım, roman havası attım çok beğeni almış. İnsanlar çok beğendi, destek veriyorlar. Mesut Özil'le gerçekten yan yana gelip fotoğraf çektirmek çok istiyorum. Buradan kendisine sesleniyorum, onu çok seviyorum" dedi.

"ONUN YERİNE BENİ ALIN, KİMSE ANLAMAZ"

Mesut Özil'e benzerliği sayesinde sahada oynayabileceğini ifade eden Mustafa Barut, "Kendisi geçen maç sakatlandı, çok moralim bozuldu. Maçlarda Mesut Özil'in yerine beni koysa kimse anlamaz. Buradan sesleniyorum onun yerine beni alın, kimse anlamaz" dedi.

"MESUT ÖZİL'İN AMCASININ YANINA GİTTİM"

Videolarla Mesut Özil ile dalga geçtiği yönündeki yorumları kabul etmeyen Barut, "Ben roman oynuyorum, şarkı söylüyorum amacım insanları mutlu etmek. Devrek'e gittim Mesut Özil geldi dediler herkes fotoğraf çektirmek istedi. Mesut Özil'in amcasının yanına gittim. Kendisi ile çay içtim. 'Benzerliğin ile gurur duy. Videolarını beğeniyorum, sadece Mesut Özil ile alay geçme' dedi. Ben kimse ile alay geçmiyorum, sadece ben roman oynuyorum ve şarkı söylüyorum. Zaman zaman kötü yorumlarla karşılaştım. Ben kimseye kötü yorum yapmıyorum. Ben herkesin mutlu olması için çaba gösteriyorum. Kimseye kötü bir yorum yapmıyorum. Onlar da bana yapmasınlar. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Herkese saygı duymaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.